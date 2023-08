ATP Cincinnati 2023 | Novak Djokovic | “Torno negli States dopo due anni | sono pronto dopo Wimbledon”

(Di martedì 15 agosto 2023) Inizia ufficialmente la campagna sul cemento statunitense anche per. Il 23 volte vincitore di un trofeo del Grande Slam, infatti, è sbarcato nell’Ohio in vista del Masters 1000 di, che farà da antipasto agli attesissimi US Open di New York. Per il fuoriclasse serbo si tratta di un primo passo di grande importanza.duedi assenza, infatti, il nativo di Belgrado è tornatoStati Uniti d’America. Non gli accadeva dalla finale di Flushing Meadows del 2021, quando Daniil Medvedev lo privò del sogno del Grande Slam.dichè le limitazioni legate ai non-vaccinati contro il Covid-19 hanno costretto il classe 1987 a saltare ogni torneo degli ...

[Q] Dusan Lajovic b. Francisco Cerundolo 6 - 2, 6 - 4 Nicolás Jarry (CIL) b. Roman Safiullin 4 - 6, 6 - 3, 6 - 3 Emil Ruusuvuori (Fin) b. Corentin Moutet

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto, Carlos Alcaraz si rimbocca le maniche in vista del secondo grande torneo nordamericano del mese di agosto, ovvero il Masters 1000 d ...Deludente esordio per il 27enne romano al Western & Southern Open, sconfitto in rimonta dal canadese che torna alla vittoria ...