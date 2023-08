Atp Cincinnati 2023 | Matteo Berrettini eliminato

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) –al primo turno dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro è stato sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 12, che si è imposto per 4-6, 6-2, 6-3 in 2h25?. Auger-Aliassime affronterà il francese Adrien Mannarino nei 16esimi di finale del torneo. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Felix Auger - Aliassime vince il primo match da maggio: una delusione per Matteo Berrettini, che era partito bene [12] F. Auger - Aliassime b. M. Berrettini 4 - 6 6 - 2 6 - 3 Felix Auger Aliassime e ...Matteo Berrettini eliminato al primo turno dell'Masters 1000 di2023. L'azzurro è stato sconfitto dal canadese Felix Auger - Aliassime, testa di serie numero 12, che si è imposto per 4 - 6, 6 - 2, 6 - 3 in 2h25'. Auger - Aliassime ...Si chiude al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini a, nel settimo Masters 1000 in calendario. Il tennista romano, numero 38, è stato eliminato dal canadese Felix Auger - Aliassime , testa di serie numero 12, che si è imposto con il ...

Felix Auger-Aliassime vince il primo match da maggio: una delusione per Matteo Berrettini, che era partito bene ...Esordio da dimenticare per Matteo Berrettini a Cincinnati. L'ex numero uno italiano è stato infatti sconfitto da Felix Auger-Aliassime al primo turno del Masters1000 sul cemento statunitense per 4-6 6 ...