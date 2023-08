ATP Cincinnati 2023 | Lorenzo Musetti liquida in due set Daniel Evans e approda al secondo turno

(Di martedì 15 agosto 2023) Buona la prima per. Il toscano (n.18 del ranking) ha fatto il proprio esordio nel Masters1000 di, in un match che teoricamente sarebbe dovuto andare in scena ieri, ma per via della pioggia il tutto è posticipato a oggi. Ottima la prova del carrarino nella sfida contro il britannico(n.28 del ranking), visto il successo con lo score di 6-4 6-3. Partita autorevole die in controllo, salvo un piccolo passaggio a vuoto nell’ottavo gioco del primo parziale che però non ha cambiato la storia del match. Il nostro portacolori prosegue quindi nella propria avventura in Ohio e giocherà contro la testa di serie n.3, Daniil Medvedev, cercando di prendersi una rivincita dopo il ko a Toronto della settimana scorsa. Nel primo set l’avvio è favorevole ...

