ATP Cincinnati 2023 | Carlos Alcaraz | “Sono il primo avversario di Djokovic | anche per il numero 1”

(Di martedì 15 agosto 2023) Dopo l’eliminazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto,si rimbocca le maniche in vista del secondo grande torneo nordamericano del mese di agosto, ovvero il Masters 1000 di. Il campione di Wimbledon è pronto per la sfida con il mirino però già ben posizionato verso gli US Open, piatto forte della trasferta al di là dell’Oceano. Un doppio appuntamento di grande importanza sul cemento americano e, di pari passo,il duello per ilposto nel ranking ATP con Novak, che lo spagnolo ha superato nella finale dei Championships di poche settimane fa. “Mi piacciono queste battaglie. Mi piace sapere che posso perdere e posso recuperarlo allo stesso tempo. Devi divertirti quando la battaglia è contro una delle leggende del nostro sport, ...

[Q] Dusan Lajovic b. Francisco Cerundolo 6 - 2, 6 - 4 Nicolás Jarry (CIL) b. Roman Safiullin 4 - 6, 6 - 3, 6 - 3 Emil Ruusuvuori (Fin) b. Corentin Moutet

