Atletica | Gianni Iapichino | “Non volevo allenare Larissa | ai Mondiali senza nasconderci” E sull’altra figlia Anastasia…

(Di martedì 15 agosto 2023)ha vinto tre tappe di Diamond League nel corso di questa stagione e ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei Indoor, spingendo a 6.97 metri in sala e a 6.95 all’aperto. La toscana sarà una delle grandi favorite ai, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto. La 21enne è allenata da papà, che è stato ospite di Athletics2U, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport.ha parlato del percorso che lo ha portato adlae di come si sono sviluppati gli ultimi due anni: “Pensa che avevo detto a Fiona che non avrei mai allenato le nostre figlie. Avevo paura del rapporto padre-e mi sono prodigato nel trovare a ...