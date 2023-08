Atalanta | in settimana arriva De Ketelaere Demiral va in Arabia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 agosto 2023) Mancavano solo i dettagli, risolti nelle ultime chiacchierate dopo lo stallo dei prossimi giorni, m ora l’accordo è totale: Charles Delascerà il Milan e sarà un nuovo giocatore dell’. Definita l’operazione che porterà il belga classe 2001 a Bergamo in prestito con diritto di riscatto, con un totale di circa 30 milioni di euro: circa 3 per il prestito oneroso, intorno ai 23-24 per l’opzione d’acquisto tra un anno più bonus che potrebbero scattare negli anni a venire e una percentuale sulla futura rivendita.to un anno fa in rossonero dal Club Brugge, è stato tra le grandi delusioni dell’annata rossonera: nelle 40 presenze complessive messe insieme (poco meno di 1500 minuti in campo) non ha mai segnato un gol e ha fornito appena un assist. Risolti gli ultimi nodi, che erano relativi all’ingaggio del giocatore e ...