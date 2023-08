Aston Villa | tutto fatto per Zaniolo | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023) L’ha trovato l’accordo con il Galatasaray per Nicolò, l’ex Roma nella giornata del 16 agosto volerà in Inghilterra L‘ha trovato l’accordo con il Galatasaray per Nicolò, l’ex Roma nella giornata del 16 agosto volerà in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il classe ’99 mercoledì sarà a Birmingham per sottoporsi agli esami medici da giocatore dell’. Passaggio in prestito dal Galatasaray con clausola di riscatto; potrebbero diventare obbligatorie a determinate condizioni. Operazione potenziale totale del valore € 30 milioni più bonus.