Aste Vip - La Ferrari Enzo del sultano del Brunei

(Di martedì 15 agosto 2023) Dopo la Range Rover di Bob Marley, la599 GTB Fiorano di Eric Clapton, le Ferrrari 308 GTS e Ford Bronco di Gilles Villeneuve, il "garage" di Steve McQueen, la Ford Escort di Lady Diana e le supercar di Jay Kay, prosegue la mini-rubrica estiva dedicata ad auto appartenute a grandi personalità dello spettacolo, della politica e dello sport: mezzi con una storia importante alle spalle, poi venduti - inevitabilmente - all'asta. Buona lettura! La figura deldelpuò essere annoverata tra le più leggendarie del mondo e il mistero che lo circonda viaggia di pari passo alla fama di cui gode tra gli appassionati di auto: pochi sanno, per esempio, che ilsi chiama Hassanal Bolkiah e che, dopo la morte della Regina Elisabetta II, è il monarca in carica da più tempo, esattamente dal 1967. Una ...

... piattaforma d'leader a livello internazionale, ha raccolto ben 17.418 euro a sostegno delle ... Un pacchettoExperience ha offerto un'esperienza straordinaria per l'aggiudicatario, raccogliendo ...... in riferimento anche a quanto esploso durante il GF. Sempre a settembre (e in anteprima il 26 ... ancora, nel 2024 torna con puntate inedite il game sullevintage "Cash or trash " Chi offre ...Il patrimonio proveniente dalletelevisive è invece a Villa Gernetto , dove sono state festeggiate le nozze simboliche con Marta Fascina , cui si aggiunge anche un pezzo di pregio : un dipinto ...

Le auto di Jay Kay, il frontman dei Jamiroquai - Quattroruote.it Quattroruote

È l'unico esemplare verniciato di nero opaco dalla Casa madre. Sappiamo che il primo proprietario è stato il ricchissimo Hassanal Bolkiah, e che c'è stata una vendita. La cifra, tuttavia, rimane un mi ...Continuano, in tutta Italia, i piani per le dismissioni di beni residenziali e non di proprietà di vari enti, la cui vendita all’asta viene gestita dal Notariato. Si tratta di ghiotte occasioni per ag ...