Ascolti TV | Lunedì 14 agosto 2023 Il Giovane Montalbano senza rivali 20 9% | Scherzi a Parte 12 5% | Che Todd ci Aiuti chiude al 3 7% | Coppa Italia 5 5%

(Di martedì 15 agosto 2023) Il2 Nella serata di ieri,14, su Rai1 Il2 in replica ha conquistato 2.444.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 la replica diha incollato davanti al video 1.339.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 il finale di Checiè la scelta di 420.000 spettatori (3.7%). Su1 la partita di– Torino-Feralpisalò è vista da 602.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rai3 Report in replica arriva a 881.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare ditotalizza un a.m. di 462.000 ...

Poi,alle 17:00 si potrà assistere in diretta al match dell' Al - Ittihad di Karim Benzema e ... Chissà come saranno gli... La curiosità è tanta. E la trasmissione del cacio saudita in ...Elisa Isoardi a partire da16 settembre sarà al timone della prossima stagione Linea Verde Life. Prenderà il posto di ...dirti che ma il programma non ha ottenuto un buon riscontro negli...La nuova stagione partirà11 settembre alle 16:05 e, anche quest'anno, la soap dovrà sfidare ... il game show condotto da Marco Liorni, che anche quest'anno sta registrando ottiminel ...