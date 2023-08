Ascolti TV | Lunedì 14 agosto 2023 Il Giovane Montalbano senza rivali 20 9% | Scherzi a Parte 12 5% | Che Todd ci Aiuti chiude al 3 7% | Coppa Italia 5 5% su Italia1 e 2% sul 20

(Di martedì 15 agosto 2023) Il2 Nella serata di ieri,14, su Rai1 Il2 in replica ha conquistato 2.444.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 la replica diha incollato davanti al video 1.339.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 il finale di Checiè la scelta di 420.000 spettatori (3.7%). Su1 la partita di– Torino-Feralpisalò è vista da 602.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rai3 Report in replica arriva a 881.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare ditotalizza un a.m. di 462.000 ...

tv di14 agosto 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Il giovane Montalbano, " contro " Scherzi a Parte " . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,14 ...Poi,alle 17:00 si potrà assistere in diretta al match dell' Al - Ittihad di Karim Benzema e ... Chissà come saranno gli... La curiosità è tanta. E la trasmissione del cacio saudita in ...Elisa Isoardi a partire da16 settembre sarà al timone della prossima stagione Linea Verde Life. Prenderà il posto di ...dirti che ma il programma non ha ottenuto un buon riscontro negli...