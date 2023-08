Ascolti tv ieri | boom replica Giovane Montalbano! Liorni doppia The Wall

Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana E in quella del mattino e di mezzogiorno Scopriamo tutti i risultati deglitv di13 agosto 2023 ...tv 13 agosto: chi ha vintosera la gara dell'audience in prima serata Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serata1 3 agosto 2023 quali sono le ...TV di domenica 13 agosto :il palinsesto della prima serata ha offerto la replica dello speciale di Ulisse dedicato a Piero Angela su Rai 1 ed un nuovo triplo appuntamento de La Ragazza e ...

Ascolti tv, domenica 13 agosto 2023: Ulisse – Il piacere della scoperta (10.9%), La ragazza e l’ufficiale (15.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv 14 agosto 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti Tv di ieri 13 agosto 2023: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time. Si tra ...