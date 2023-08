Arnautovic-Inter | ci siamo! L’attaccante è arrivato a Milano ? SI

(Di martedì 15 agosto 2023) L’è pronta ad abbracciare Marko. Domani visite e poi firme sul contratto ECCOLO ? Il ritorno adiè cosa fatta., come riferiscono i colleghi di Sportitalia, è appena. Domani sarà il suo giorno. Programmate sia le visite che le firme sul nuovo contratto. Simone Inzaghi è pronto ad abbracciare il nuovo attaccante.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

... però, ha come obiettivo principale il suo ritorno all'. Il tutto è reso difficile dalle manovre nerazzurre che stanno chiudendo pere che hanno problemi a liberarsi di Correa . Per ...QUOTE ANTEPOST SERIE A:FAVORITA Nonostante le numerose partenze (Onana, Lukaku, Dzeko, ... Cuadrado, Thuram e, nelle ultime ore,e Carlos Augusto. COMPARAZIONE QUOTE: JUVE VINCENTE ...1 Raramente in casasi è assistito ad una finestra di mercato tanto complicata e piena di continui ribaltoni. La ...nuovi colpi come Carlos Augusto (a fronte della partenza di Gosens) e,...

Perché quella di Arnautovic non è una scelta da Inter La Gazzetta dello Sport

Sabato l’inizio del campionato, con il mercato che si appresta a vivere le sue settimane più calde. Acquisti e amichevoli: ecco la griglia di partenza che hanno decretato ...L’attaccante austriaco domenica sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter e ai rossoblù andranno 10 milioni (8 più 2 di bonus facilmente raggiungibili) ...