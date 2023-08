Arnautovic all’Inter | cambia l’accordo col Bologna | novità complessiva

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023)è di fatto un nuovo giocatore dell’Inter, anche se manca l’annuncio ufficiale (non un dettaglio, vista la questione Samardzic). Rispetto alle cifre segnalate in questi ultimi due giorni colè differente, fa sapere Sport Mediaset. IN ARRIVO – Dopo tanti profili svaniti l’Inter va su un nome già conosciuto: Marko. Dopo la stagione 2009-2010, dove era a inizio carriera, l’attaccante austriaco torna in nerazzurro dal. Laodierna, che dettaglia Sport Mediaset, è sulla formula: quattro milioni di prestito oneroso, più quattro di riscatto più due di bonus. Il calciatore guadagnerà tre milioni per due anni, con opzione per il terzo anno. Con lui l’attacco sarebbe completo, a meno che non si riesca a piazzare Joaquin Correa. Per ...