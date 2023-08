Arabia Saudita | dopo golf e calcio | pronti investimenti per il cricket

(Di martedì 15 agosto 2023)i fortissimidell’sule sul, anche ilsi appresta ad essere fortemente finanziato dal fondoper via del progetto ‘Vision 2030’. La SaudiFederation ha proposto di creare una Super Lega con il sistema delle franchigie stile Nba, per quello che il Guardian ha definito come “potenzialmente il torneo Twenty20 (il format classico del, ndr) più lucrativo al mondo”. Sono già iniziati con la Indian Premier League (Ipl), che in futuro potrebbe aprire alla presenza di propri giocatori in altri circuiti. Ecco le parole del Presidente della federazione internazionale (InternationalCouncil), Greg Barclay: ...

I nerazzurri però preferirebbero una cessione a titolo definitivo e sul giocatore potrebbero piombare anche alcuni club dell', anche se la destinazione non sarebbe gradita al calciatore,...Commenta per primo Tutto pur di portare Neymar in. Dopo Cristiano Ronaldo - e i tentativi falliti per Messi e Mbappé - non restava che lui. Il brasiliano ormai era un reietto al Psg e si è fatto convincere da un contratto da mille e ...Rimangono vive anche destinazioni più "esotiche" come l', ma anche la Mls. In America il mercato sarebbe già concluso dallo scorso 2 agosto, ma una scappatoia permette di ingaggiare ...

Neymar all'Al-Hilal: aerei privati, ville e bonus social. Tutti i dettagli di un contratto mai visto ...Demiral vola in Arabia Saudita: guadagna anche la Juventus L'Atalanta ha trovato l'accordo con l'Al Ahli per la cessione di Merih Demiral: la Juve vantava sul cartellino il 10% della… Leggi ...