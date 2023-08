Ape Car | trasportatore realizza una scritta comica sul retro del mezzo | Sono come un

(Di martedì 15 agosto 2023) Ape Car, unsuldelsi lascia andare alla pura comicità: ecco cosa scrive di esilarante L'Ape Car, conosciuta anchePiaggio Ape, è un'icona italiana nel mondo dei veicoli commerciali leggeri. Progettata e prodotta dall'azienda italiana Piaggio, è un veicolo a tre ruote che ha guadagnato popolarità grazie alla sua versatilità, praticità e design unico. È stata introdotta per la prima volta nel 1948 e da allora è diventata una presenza familiare nelle strade italiane e in molte altre parti del mondo. La sua forma caratteristica, che ricorda quella di un'ape, da cui deriva il nome, le conferisce un aspetto accattivante e simpatico. Ilè stato inizialmente concepito per svolgere attività agricole e di trasporto leggero, ma nel corso degli anni si è evoluto per ...

, un trasportatore decide di scrivere sul retro qualcosa che farà sorridere chiunque lo legga: è un insulto divertente L'è un'icona italiana, un veicolo caratteristico che ha lasciato ...A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una motocicletta Yamaha e un'; i due motociclisti sono stati sbalzati a terra in modo violento. Sul luogo dell'incidente sono ...Ebbene, la pagina @retromezzi si occupa proprio di paparazzare furgoncini, auto,e chi più ne ha, più ne metta con le loro scritte bizzarre. Una di queste su un camion blu recita una regola ...

FOTO/ FRONTALE AUTO - APE CAR, DUE FERITI: UNO ... Certa stampa

Il co-fondatore e co-Ceo Casati: in 10 anni inventato un marchio e creato un’azienda che fattura 25 milioni, impiega 90 persone e ha 25 negozi, Ma abbiamo ancora tantissimo spazio per crescere» ...Ancora un incidente questa sera, sabato 12 agosto intorno alle 19, allo svincolo per Spineto, all’altezza della Fornace Pagliero. A scontrarsi, per ca ...