Antropova titolare ed Egonu in panchina | poi il doppio cambio | le scelte di Mazzanti e lo schema dell’Italia

(Di martedì 15 agosto 2023) Ekaterina, Paolain. Questa è la notizia che è balzata immediatamente all’occhio quando sono state svelate le formazioni per Italia-Romania, match d’apertura degli Europei 2023 di volley femminile. Il CT Davideha sciolto i tanti dubbi della vigilia, schierando la 20enne di Scandicci, la quale ha così fatto il proprio debutto ufficiale con la maglia azzurra dopo un lungo iter burocratico che ha portato all’ottenimento della cittadinanza italiana soltanto pochi giorni fa. La 24enne veneta ha invece incominciato la rassegna continentale in. Ekaterinaè stata strepitosa nella prima parte del set iniziale, giganteggiando in fase offensiva nel ruolo di opposto (può giocare anche da schiacciatrice). Sul 16-8 ...

... con l'eccellente aggiunta della neo - italiana Ekaterina, jolly capace di giocare sia in posto 2 che in posto 4. Il Ct sembra dunque intenzionato a lasciare il ruolo di oppostoa ...... specie se Mazzanti dovesse concedere diversi minuti ad, schierata in posto 2 (in posto 4 ... L'Italia che si presenterà al via dell'Europeo lo farà nel sestettocon Sylla e Pietrini ...La proposta è arrivata da Matteo Piantedosi ,del Viminale, e il Consiglio dei ministri l'ha accolta: è stato deliberato il conferimento della cittadinanza italiana a Ekaterina. La pallavolista, di nazionalità russa ma nata in ...

Volley femminile, la formazione titolare dell'Italia per gli Europei: Antropova titolare, Egonu in panchina OA Sport

Tramite un breve comunicato riportato sul proprio sito ufficiale il Verona ha comunicato la cessione in prestito secco al Karagumruk del difensore Federico Ceccherini e dellaAttaccante Kevin Lasagna.La pallavolo torna nell'Arena di Verona 35 anni dopo l'ultima volta: stasera la prima partita della fase a gironi dell'Europeo ...