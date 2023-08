Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 15 agosto

(Di martedì 15 agosto 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Da poco è terminata la grande festa dei matrimoni e la signora Hunkar vuole portare della zuppa alla madre, ma una volta in camera scopre che non si trova lì. L’intera popolazione della tenuta si mette alla ricerca della donna, finché non viene trovata sulla riva del canale. Gaffur ...

Infatti, così come successo l'anno scorso aAmara , anche la nuova serie sta per sbarcare nel ... E mentre le prossimedi My home my destiny annunciano clamorosi colpi di scena e ...Al suo posto , la rete propone più puntate diAmara , in onda a partire dalle 14.15 circa, ... La Promessa torna mercoledì 16 agosto 2023: ecco leNella puntata de La Promessa in ...Amara: Hunkar denuncia Yilmaz! Mentre al villaggio si diffondeva l'epidemia di tifo, Zuleyha, stanca per aver assistito i malati, accusava un malore , e Demir partiva per un ...

Terra Amara, anticipazioni turche: Mujigan muore, Fikret adotta Kerem Alì SuperGuidaTV

In prima serata su Rai 5 il docufilm di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti “Spira Mirabilis”. Nel cast, Marina Vlady, Leola One Feather, Felix Rohner & Sabina Schärer.Terra Amara va in onda con le repliche prima stagione, ecco la programmazione speciale e quando torneranno le puntate inedite su Canale 5.