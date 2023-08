QUOTEA: INTER FAVORITA Nonostante le numerose partenze (Onana, Lukaku, Dzeko, Skriniar e Brozovic), i nerazzurri partono con i favori del pronostico, almeno secondo gli operatori ...La sua esperienza inA con il Napoli potrebbe anche portare una diversa dinamica al gioco del Bayern. Riuscirà il Borussia Dortmund a sfidare il Bayern per il titolo, considerando le quote dei ...... multi bet, per scommettere contemporaneamente su più match;, per puntare sull'andamento di un campionato a diversi mesi dalla sua fine (ad es. 'VincitoreA'). Le quote prematch sono ...

Antepost Serie A: le quote indicano l'Inter favorita per lo Scudetto La Gazzetta dello Sport

Pronostici Antepost Scudetto 2023-24. Abbiamo chiesto ai 9 tipsters principali della nostra redazione chi vincerà il campionato.Blog Calciomercato.com: Il Bayern Monaco è considerato il grande favorito per la vittoria del campionato 2023/24, soprattutto dopo gli acquisti di Kane e Kim. Tuttavia, la ...