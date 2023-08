Anno scolastico nuovo | vita vecchia | il Ministero annuncia 50mila assunzioni | ma i supplenti saranno 200mila

(Di martedì 15 agosto 2023) Mentre le scuole si preparano per l'inizio dela metà settembre, tornano in primo piano le sfide ricorrenti del sistema educativo: la mancanza di docenti titolari e il diffuso utilizzo di. L'articolo .

Sono 190 i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvati dalla Giunta regionale per l'2023/2024. Percorsi rivolti ai ragazzi che dopo la scuola secondaria di primo grado ...I nostri webinar I patti educativi di comunità, conosciamoli a fondo Accoglienza: indicazioni utili per avviare l'Matematica per la scuola primaria Adhd: strategie di intervento in ...La Giunta Comunale di Villanova Biellese ha approvato la carta dei servizi per i bambini residenti in paese per l'2023/2024. La carta riguarda la mensa alla scuola dell'infanzia di Massazza, prevista tutti i giorni in cui ci sono attività pomeridiane. Il costo è 37,00 euro per un blocchetto di 10 ...

Calendario scolastico 2023-24: tutti i ponti e le festività del prossimo anno. Date per regione Orizzonte Scuola

L'Ente intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto degli alunni disabili delle scuole primarie e secondaria di I° e II° grado ...Convocazioni supplenze personale ATA per l’anno scolastico 2023-24 al via. L’Ufficio scolastico di Rovigo sta avviando le prime convocazioni, in presenza, per l’assunzione del personale a tempo ...