Anche Lenglet in Arabia Saudita | il difensore va all’Al-Nassr

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023)Clémentverso l’: ilfrancese pronto ad unirsiper una nuova avventura Dall’ora fanno sul serio per Clément. Ildel Barcellona, accostatoa diversi club italiani in questa sessione di mercato, è finito nel mirino dell’Al-di Cristiano Ronaldo. Ilè tornato in Spagna dove però non ha trovato spazio nella rosa. Stando a quanto riferisce quindi il The Athletic, il Barça sta trattando con i sauditi per la cessione a titolo definitivo.