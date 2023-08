Anche dalla Puglia soccorritori per la speleologa caduta a 130 metri di profondità in grotta del salernitano In corso le operazioni di recupero

(Di martedì 15 agosto 2023) Di seguito la comunicazione diffusa dal Cnsas: Comunicato ore 07.00 Sono ancora inledi socda parte del Corpo Nazionale SocAlpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per ildellainfortunatasi all’interno delladel Falco, nel comune di Corleto Monforte (SA). La ragazza, che era incon un gruppo di amici, è scivolata mentre percorrevano un tratto orizzontale di alcune centinaia di, alladi circa 130, provocandosi un trauma ad un arto inferiore. Le squadre del SocSpeleologico, composte da medico, infermiere, tecnici e telefonisti, hanno raggiunto la ragazza che è stata visitata e stabilizzata, ...

...tramite gli uffici dello Stato sul territorio'. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, parlando della frana e dell'ondata di fango, detriti e acqua portatapiena ...Chissà selui avrà firmato sulla piattaforma digitale "salario minimo". Magari ancora no dal momento che già oggi,Sardegna, il capo comunicazione dewi 5 Stelle è volato dritto a Mykonos, ......sua fidanzata Steph Weiss e gli amici Jordan Short e Will Teagle non sono riusciti a tornare... LeggiIschia, si addormenta sul materassino e finisce al largo: salvato Trovati dopo 38 ore I ...

Anche dalla Svizzera per la gara dei cani da pastore a Cusio: vince ... La Voce delle Valli

ROMA (Reuters) - La decisione del governo di introdurre un'imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche è stata dettata dalla volontà di rafforzare la propria base politica e di fare appell ...I costi del cloud sono una preoccupazione crescente per i CIO di oggi, ma gli strumenti, i talenti, la strategia e i termini contrattuali giusti possono aiutarvi a trarre il massimo dalla spesa attual ...