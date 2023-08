Anche dalla Puglia soccorritori per la speleologa caduta a 130 metri di profondità in grotta del salernitano Il salvataggio si è concluso a mezzogiorno circa | impegnati sette tecnici pugliesi

Leggi su noinotizie

(Di martedì 15 agosto 2023) Intorno alle 12 la donna è stata riportata in superficie. È ferita ad una gamba. —– Di seguito la comunicazione diffusa dal Cnsas: Comunicato ore 07.00 Sono ancora in corso le operazioni di soccorso da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per il recupero dellainfortunatasi all’interno delladel Falco, nel comune di Corleto Monforte (SA). La ragazza, che era incon un gruppo di amici, è scivolata mentre percorrevano un tratto orizzontale di alcune centinaia di, alladi130, provocandosi un trauma ad un arto inferiore. Le squadre del Soccorso Speleologico, composte da medico, infermiere,e telefonisti, hanno raggiunto la ragazza che è stata visitata ...