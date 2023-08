Altri tre morti sulle montagne lombarde | hanno tra i 26 e gli 89 anni | in totale sono nove in una settimana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Altre vittime della montagna, tutte in Lombardia. All’alba un 26enne è stato travolto e ucciso da un masso che si è staccato facendolo precipitare per un centinaio di metri mentre si trovava sul Monte Legnone condue amici. L’allarme è scattato immediatamente, con l’elisoccorso di Como arrivato rapidamente sul posto portando anche un medico imbarcato a Caiolo che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Gliduestati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno. Prima di lui, a perdere la vita era stato un 55enne cercatore di funghi vicino a Sondrio. In serata, infine, un uomo di 89ha perso la vita nella zona di Paspardo, in Valle Camonica. L’uomo era uscito per una passeggiata ma, non facendo rientro, è scattato l’allarme. Solo in serata è stato ...