«Alla vecchietta prendi la borsetta» E a Reazione a Catena scatta la censura – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 15 agosto 2023)A volte le parole possono essere usate a sproposito, persino in un game comedove sono le protagoniste assolute. E’ questo quello che è accaduto nell’appuntamento odierno del programma condotto da Marco Liorni: durante l’Intesa Vincente i Dai e Dai, campioni in carica, hanno fatto riferimento allo scippo per individuare la parola “” e sono statiti. Un avvenimento davvero inconsueto per il game. Chiamati a fare indovinare al terzo compagno la parola, i due giocatori hanno infatti esclamato: “Cosa, piccoletta,?“. Una frase, decisamente poco consona per un programma su Rai1, che è stata bippata in post produzione ed immediatamente “silurata” da Liorni: “Ma ...