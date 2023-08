Alfa Romeo - 8C | il prestigio e la sportività secondo il Biscione - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 15 agosto 2023) Il prossimo 30 agosto verrà svelata la nuova supercar dell'. Molti scommettono su una riedizione moderna della 33 Stradale, la grande icona didel marchio italiano a cui si è già ispirata la 8C, a oggi vetta della produzione delin questo secolo. Del resto, la vettura mostrata come concept nel 2003, per poi essere svelata in veste definitiva nel 2006, è un modello realizzato in meno di 800 esemplari tra le varianti coupé (Competizione) e Spider, con uno stile da granturismo, un motore di origine Maserati e prestazioni da supercar (dell'epoca). Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove troverete la storia e le caratteristiche di questa iconica vettura italiana.