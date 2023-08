Alex Collins | morto in un incidente stradale il giocatore di football americano

(Di martedì 15 agosto 2023)dicon un passato in NFL ai Seahawks e ai Ravens, èa 28 anni. Secondo quanto riportato dai media americani, è stato coinvolto in undomenica sera in Florida., su una motocicletta Suzuki del 2004, si è scontrato con suv guidato da una donna. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile avrebbe svoltato a sinistra e, che arrivava da dietro, si sarebbe schiantato contro il paraurti. “L’impatto ha fatto sì che il motociclista entrasse dal finestrino posteriore del passeggero della Chevrolet e si fermasse definitivamente all’interno dell’auto”, si legge nel rapporto della polizia. “Sempre pronto a salutare tutti con un sorriso, era una ...

è scomparso all'età di 28 anni. La NFL piange la scomparsa del giocatore rimasto coinvolto in un incidente stradale a Lauderdale Lakes in Florida. L'ex running back era a bordo della sua ...

