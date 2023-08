Al-Hilal | in arrivo l’ennesimo colpo di mercato | il portiere Bounou dal Siviglia

Leggi su sportface

(Di martedì 15 agosto 2023) Non ha finito la sua faraonica campagna acquisti l’Al-. Poche ore dopo l’annuncio ufficiale delNeymar, ci si prepara ad un nuovo trasferimento. Infatti è indalildella nazionale marocchina, protagonista ai Mondiali in Qatar, Yassine, per il quale il club saudita pagherà 20 milioni di euro a quello andaluso. Al calciatore è stato invece proposto un contratto triennale da 15 milioni all’anno. L’estremo difensore – grande protagonista ai Mondial iin Qatar – sarebbe il sesto straniero acquistato in questa sessione dal club dopo Neymar, Malcom, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Ruben Neves. SportFace.