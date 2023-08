L'Alnon si ferma più, eaver annunciato il colpo Neymar, con uno spettacolare video sui propri social, ora sta per piazzare un altro colpo. Infatti è in arrivo dal Siviglia il portiere della ...Neymar in Arabia, le cifrele stagioni al Barcellona e i sei anni trascorsi in Francia al ... Si è conclusa così la trattativa far l' Al -e il Psg, che per cedere a titolo definitivo Neymar ...Clamoroso, Neymar vola in Arabia Saudita: è un nuovo giocatore dell'Al. Addio Psg Neymar è un nuovo giocatore dell'Alcirca sei anni in cui è stato tra i protagonisti indiscussi della squadra parigina, anche il fuoriclasse brasiliano cede al fascino pecuniario della Saudi Pro League . il brasiliano ...

Al Hilal, dopo Neymar è in arrivo anche portiere Marocco Bounou Agenzia ANSA

L'Al Hilal non si ferma più, e dopo aver annunciato il colpo Neymar, con uno spettacolare video sui propri social, ora sta per piazzare un altro colpo. (ANSA) ..."Sono qui in Arabia Saudita, e sono un 'Hilali'". Dopo i comunicati dei due club, è con questo post social che Neymar ha ...