Aggredito 18 volte | ecco la rossa Bologna Bignami | l' accusa choc che inchioda la sinistra

(Di martedì 15 agosto 2023) «Ricordo il primo giorno al Righi, illustre liceo scientifico bolognese. I ragazzi grandi fecero irruzione in classe: chi è? Siamo quelli della Figc. Io ero ingenuo, pensavo fossero quelli della Federazione Gioco Calcio, e alzai la mano speranzoso. Invece erano i giovani comunisti. Tempo un attimo mi ritrovai a quattro zampe, con un cartello al collo con la scritta “fascista” e un guinzaglio che mi tirava in giro per i corridoi della scuola. Questo è stato il mio esordio politico». Cosa aveva fatto? «Nulla, ma mio padre era di destra, molto conosciuto in città. Dopo qualche settimana di questo genere di trattamenti gli chiesi di cambiarmi scuola ma lui rispose che se cedevo allora avrei ceduto sempre e mi tenne lì».Gliel'ha perdonata? «Sono grato a quei ragazzi. Ho capito sul campo che roba era la. Ed è ancora la stessa ...

Hagli agenti della polizia municipale, è scappato a bordo di uno scooter rubato seminando il ...nel rione San Michele rischiando di investire ripetutamente i passanti (per ben due...Ma la verità è che non honessuno, mi sono affacciato sul corridoio e quell'agente non ha ... L'ho ascoltato più- assicura Pierluigi Ascenzi , avvocato - Mio figlio, poi, indossava un ...Il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami racconta che è stato18a Bologna durante le scuole. E aggiunge che mentre frequentava il liceo "i comunisti" gli hanno appeso il cartello "fascista" al collo. Trascinandolo in giro per la scuola. In un'...

Il viceministro Bignami: «Io, aggredito a Bologna 18 volte. Mi misero ... Open

CIVITANOVA Aggredito in pieno centro mentre va a prendere un gelato, un uomo finisce all’ospedale dopo essere stato colpito al volto: è in condizioni gravi. Sono in corso le indagini ...Le reazioni dopo l’aggressione al pronto soccorso ai danni di un’infermiera di Arpino. Tanta la solidarietà nei confronti della donna ...