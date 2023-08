Afghanistan | Talebani celebrano secondo anniversario ritorno al potere

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – "La conquista di Kabul prova ancora una volta che nessuno può controllare la fiera nazione afghana e che a nessun invasore sarà permesso di minacciare l'indipendenza e la libertà del Paese". Con questa dichiarazione ioggi ildella loroalin. "Ora la sicurezza è garantita. Il territorio è controllato da un unico regime, vige un sistema islamico e tutto si applica nell'ottica della sharia", continua la dichiarazione dell'Emirato islamico dell', nome ufficiale del regime che sta schiacciando i diritti, in particolare quelli delle donne, provocato un peggioramento della situazione umanitari e un isolamento quasi totale del Paese. In occasione ...

non sono cambiati. A due anni dalla loro presa del potere in"le politiche imposte al popolo afghano hanno portato alla continua, sistematica e scioccante soppressione di una ...Con questa dichiarazione icelebrano oggi il secondo anniversario della loro ritorno al potere in. "Ora la sicurezza è garantita. Il territorio è controllato da un unico regime, ...Il 15 agosto del 2021 ha rappresentato uno spartiacque fondamentale nella vita dell'. La caduta di Kabul in mano ai, conseguenza del ritiro degli Stati Uniti e della coalizione occidentale ma anche dello scioglimento repentino e fragoroso dello Stato afghano di ...

Afghanistan, la teocrazia talebana ha cancellato le donne. Mai in Afghanistan un regime così cupo la Repubblica

La conquistarono due anni fa. Il governo: nessuno può controllare questa orgogliosa nazione e garantire la propria permanenza ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...