(Di martedì 15 agosto 2023) su Tg. La7.it - La riconquista Non se ne erano mai davvero andati, ma da due- da quei giorni drammatici all' aeroporto di Kabul - sono tornati ad essere i padroni assoluti ...

Afghanistan, come è ridotto il paese dopo due anni di governo Taliban TGLA7

"La conquista di Kabul prova ancora una volta che nessuno può controllare la fiera nazione afghana e che a nessun invasore sarà permesso di minacciare l'indipendenza e la libertà del Paese". Con ...