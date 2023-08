AEW | In risalita gli ascolti di Collision ma sono i peggiori senza un PPV WWE

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 15 agosto 2023) AEWdi sabato sera ha registrato una media di 476.000 spettatori su TNT, con un aumento del 14,2% rispetto all’episodio della settimana precedente, che andava contro WWE SummerSlam. È il terzo ascolto più basso dei nove episodi diandati in onda finora ed è il più basso di qualsiasi episodio che non si sia svolto nello stesso giorno di un pay-per-view della WWE.si è piazzato all’11° posto della classifica via cavo con un rating di 0,17 nella fascia demografica 18-49, in crescita del 30,8% rispetto alla settimana scorsa. Diverse partite di precampionato della NFL in onda su NFL Network hanno preceduto lo show, così come Top Rank Boxing e UFC, entrambi su ESPN. Rampage, la sera precedente, si è piazzato al settimo posto della classifica via cavo, nonostante abbia ottenuto un rating inferiore (0,15) ...