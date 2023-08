(Di martedì 15 agosto 2023) Il Regno Unito ha annunciato che i suoida combattimento Typhoon sono stati schierati per intercettare dueda pattugliamento marittimo nello spazio aereo internazionale a...

Il Regno Unito ha annunciato che i suoida combattimento Typhoon sono stati schierati per intercettare due bombardieri russi da pattugliamento marittimo nello spazio aereo internazionale a nord della Scozia, all'interno dell'area di ...... sono rimasti nello spazio aereo internazionale ma hanno attraversato l'aerea di "sorveglianza" Nato affidata aicostringendoli all'azione. "Glisono pronti a contrastare qualsiasi ...Lo riporta Sky News, aggiungendo che ministro delle Forze armate James Heappey ha affermato che glierano "pronti a contrastare qualsiasi potenziale minaccia al territorio del Regno ...

Aerei britannici intercettano due bombardieri russi a nord della Scozia Globalist.it

Il Regno Unito ha annunciato che i suoi aerei da combattimento Typhoon sono stati schierati per intercettare due bombardieri russi da pattugliamento marittimo nello spazio aereo internazionale a nord ...I lavoratori sono in sciopero negli aeroporti di Gatwick e Birmingham, mentre il sindacato RMT ha annunciato nuove azioni di sciopero. Le vacanze scolastiche estive sono solo a metà strada per la magg ...