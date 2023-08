Addio ad Alberoni | il sociologo degli italiani | ci spiegò l' amore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Francesco, morto ieri all'età di poco più di novantatre anni, può essere a buon ragione considerato, insieme a Franco Ferrarotti, il padre della sociologia moderna in Italia. I suoi due libri di maggior successo, rispettivamente in ambito accademico e presso il grosso pubblico, furono pubblicati nell'arco di un biennio: “Movimento e istituzioni” è del 1977 e “Innamoramento e”, di due anni dopo. Il primo soprattutto, tradotto in molteplici lingue, dava una spiegazione dei movimenti politici colti nel loro stato nascente: come gli individui si aggregavano, come si creava la leadership (weberianamente concepita come portatrice di un carisma), come il loro successo cresceva così tanto fino fino a farli diventare istituzione. Con spirito realistico e liberale insieme,concepiva la vita sociale come una continua ...