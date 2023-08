Un cittadino marocchino è stato arrestato dopo aver aggredito l'ex, questo pomeriggio, a Rovigo. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio della stazione ferroviaria cittadina, mentre la donna stava recuperando la propria bicicletta da uno stallo. La donna, anch'...... per sfogarsi, prende un peluche e loper sfogare tutta la sua rabbia''. Quando è stata ... E con Romina '' Con lei non ho un nessun rapporto , è normale, dopotutto è l'exdi mio padre.... causata da una coltellata infertagli dallache non condivideva la sua scelta di radersi la barba . Non condivide l'idea del marito di tagliarsi la barba e loIl 35enne brianzolo, ...

Accoltella ex moglie a Rovigo, arrestato per tentato omcidio Euronews Italiano

A Rovigo un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito l'ex moglie. E' successo nel parcheggio della stazione ferroviaria cittadina. La donna, di nazionalità marocchina, è stata trasportata in ospedal ...Un cittadino marocchino è stato arrestato dopo aver aggredito l'ex moglie, questo pomeriggio, a Rovigo. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio della stazione ferroviaria cittadina, mentre la donna st ...