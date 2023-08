Accende il barbecue e resta ustionato | gravi le condizioni di un 32enne

...esistono deiche producono poco fumo e da mettere anche in balcone. Gli affezionati della brace per grigliare di solito però usano due tipi di combustibili. La legna solitamente si...... dove difficilmente uncon affumicatore troverebbe spazio, si riesce ad avere un risultato ... Per farlo basta premere il tasto dedicato, attivando il sistema di iniezione cheil pellet. ...Il fuoco, sprigionatosi dal, ha raggiunto il contenitore del liquido infiammabile e investito l'anziano dal torace in su , ustionando anche la figlia ad una mano (fortunatamente non in modo ...

Vicenza, accende il barbecue di Ferragosto e viene ustionato dalla fiammata: è grave. Incendio nell'abitazione Corriere della Sera

VICENZA - Sono gravissime le condizioni di un 32enne residente in via Generale Dalla Chiesa a Bolzano Vicentino (Vicenza), rimasto ustionato nella tarda mattinata di oggi, 15 agosto, ...Sono gravissime le condizioni di un 32enne residente a Bolzano Vicentino (Vicenza), rimasto ustionato nella tarda mattinata di oggi nel terrazzo della sua ...