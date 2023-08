Accardi | «Arnautovic? All’Inter può dare tanto | sarà importante»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023)promuove l’arrivo di. L’austriaco è arrivato a Milano e domani si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto BUONA SCELTA ? Beppea Radio Sportiva si esprime su: «, scelta a scendere? Probabilmente hanno pensato di non spendere tanti soldi, comunque sono andati su un giocatorepuò fare delle cose importanti, già lo si è visto al Bologna e lo conosciamo. Può». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 ...