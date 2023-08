(Di martedì 15 agosto 2023)– Anche per ilsi riconferma la città che accoglierà lee del Talento per le Macro Aree Centro e Nord. Lo scorzo marzo, come già in precedenza, il Teatro Comunale Rossella Falk è stato messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per ospitare isti del concorso e nelle vie disi sono riversati centinaia di ragazzi arrivati da tutto il centro Italia per sostenere la prova. Con l’occasione erano state anche organizzatevisite guidate dedicate ai concorrenti e i loro accompagnatori per far scoprire il patrimonio storico-artistico di. Questa ondata di giovani e ...

Anche per il 2024si riconferma la città che accoglierà ledelle Olimpiadi della Cultura e del Talento per le Macro Aree Centro e Nord. Lo scorzo marzo, come già in precedenza, il Teatro Comunale ...- Anche per il 2024si riconferma la città che accoglierà ledelle Olimpiadi della Cultura e del Talento per le Macro Aree Centro e Nord. Lo scorzo marzo, come già in precedenza, il Teatro Comunale ...Anche per il 2024si riconferma la città che accoglierà ledelle Olimpiadi della Cultura e del Talento per le Macro Aree Centro e Nord. Lo scorzo marzo, come già in precedenza, il Teatro Comunale ...

A Tarquinia le semifinali delle Olimpiadi della Cultura 2024 Il Faro online

TARQUINIA - Anche per il 2024 Tarquinia si riconferma la città che accoglierà le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento per le macro aree centro e nord. Lo scorso marzo, come già in pr ...Anche per il 2024 Tarquinia si riconferma la città che accoglierà le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento per le Macro Aree Centro e Nord.Lo scorzo marzo, come già in precedenza, il ...