(Di martedì 15 agosto 2023) Un altro grande anticonformista delviene messo al microscopio: ecco vita, carriera e filosofia del vulcanicoAbbiamo parlato a lungo di Shigeru Miyamoto, di Hideo Kojima, di Yoshiaki Koizumi e di Hironobu Sakaguchi, e tra i grandi delnon poteva mancare. (Consideratelo il nostro modo per augurarvi buon Ferragosto!) Noto per il carattere da peperino e per il suo rapporto… goliardico con i fan, questoer ha compiuto i suoi primi passi con Shinji Mikami nella serie Resident Evil, per poi reinterpretarne i dogmi in salsa action con Devil May Cry. Alcuni tra voi lo ricorderanno però per la sua creatura di successo più recente: la strega di Umbra, la prorompente Bayonetta. ...

A scuola di game design: parte 5, Hideki Kamiya tuttoteK

Un altro grande anticonformista del game design viene messo al microscopio: ecco vita, carriera e filosofia del vulcanico Hideki Kamiya.