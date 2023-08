Stop alla tregua: il caldoa dominare su gran parte del Bel Paese incendiando il Ferragosto e i giorni seguenti . Sul ... A partire dalnuvolosità nei pressi dei promontori . Non si ...... www.lafunicolaremondovi.it - www.artigianatomondovi.it A Ceva oggi, martedì 15 agosto,l'... Nelgiochi popolari e intrattenimento musicale con Courenta e Balet con i Sunadur dla Val ...... gli agenti e il giocatore sono arrivati in sede nel, lasciandola poco dopo le 21 a cose ... i brasiliani nerazzurri Affare fatto per Carlos Augusto all'Inter, checosì ad avere un ...

A Pomeriggio 5 torna il pubblico parlante: l'annuncio Novella 2000

Tra le tante novità di Pomeriggio 5 c’è anche il ritorno del pubblico parlante in trasmissione. L’annuncio arriva da Myrta Merlino La nuova stagione televisiva è pronta a prendere il via! Tra le prime ...Atletica leggera, domani allo stadio "Moretti" di Cesenatico tornano in pista gli atleti della Polisportiva Endas ...