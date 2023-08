A chiudere le carceri è stata la sinistra | da Prodi a Monti | ecco chi le ha smantellate

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Sino ad oggi non si sono mai incontrati. Ma i vertici del Sappe, il Sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, hanno molte cose da dire al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Perché se davvero si vuole disinnescare l'emergenza, iniziata nel 1997 con la chiusura dei penitenziari dell'Asinara e Pianosa (solo per citare i più famosi), su disposizione dell'allora ministro Giovanni Maria Flick (governo), e accelerata nel 2010 dall'esecutivo guidato da Mariocon lo smantellamento degli Opg (Ospedali psichiatrici giudiziari), è necessario «intervenire sulla «differenziazione della popolazione carceraria», spiega a Libero, Giovanni Durante, segretario generale aggiunto del Sappe. Certo non si tratta del parolamagica, madiunapossibile via da seguire. In pratica, oggi, nelleitaliane finisce di ...