A Bardonecchia chiesto stato di emergenza | Piantedosi | “Siamo al vostro fianco”

(Di martedì 15 agosto 2023) Fango e detriti hanno invaso, in provincia di Torino, in Val di Susa. L'esondazione dei torrenti Rio Merdovine e Frejus ha causato gravi danni nel centro abitato del paese rendendo necessario l'intervento massiccio dell'Anas e dei carabinieri per la gestione della viabilità. Al momento risultano 120 sfollati. Questa mattina si cercavano anche 5 dispersi poi