15 ambientazioni italiane per l’incontro tra Musk e Zuckerberg

(Di martedì 15 agosto 2023) E quindi era tutto vero o almeno così pare. Venerdì il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha confermato che il combattimento a mani nude tra Elone Marksi farà, e si farà in Italia. O meglio: ha confermato di averne parlato con Elon, che è tutto un altro paio di maniche. Poche ore dopo, infatti, Zuck (sulla sua piattaforma, Threads) ha messo in dubbio le intenzioni del suo avversario: «Penso che possiamo tutti essere d’accordo sul fatto che Elon non sia serio e che sia tempo di andare oltre». Dal canto suo, però, Elonè sembrato convinto e su Twitter (scusate non riesco a chiamarlo X) ha scritto che il combattimento sarà gestito «dalla mia fondazione e da quella di Zuck». Ora, non possiamo sapere cosa sta davvero succedendo dietro le quinte, ma conoscendo gli sport di ...