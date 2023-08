14 Agosto 2023 – Nuove tensioni tra Kosovo e Serbia

(Di martedì 15 agosto 2023) Ha suscitato dure reazioni a Belgrado e Skopje una visita che il premier kosovaro Albin Kurti ha compiuto nel fine settimana a Tetovo, città del nordovest della Macedonia del nord, principale centro di una regione a maggioranza di popolazione di etnia albanese. Durante la visita sono state esposte bandiere e simboli della cosiddetta Grande Albania. Gli Stati Uniti hanno negato il visto d’ingresso a funzionari russi che dovevano andare a Seattle per partecipare all’Asia-Pacific Economic Cooperation, un forum intergovernativo. Il ministro degli Esteri nigerino del governo di Mohamed Bazoum, Hassoumi Massaoudou, respinge fermamente le accuse di “alto tradimento” mosse dal regime militare contro il deposto presidente. La Banca di Lettonia ha comunicato oggi di essere favorevole all’introduzione di una tassa sugli extraprofitti delle banche cui sta lavorando il ministero delle Finanze del ...

Prima Lettura Dal libro di Giosuè Gs 24,14 - 29 In quei giorni, Giosuè disse al popolo: 'Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno ...Il 10molti passeggeri si sono visti annullare il treno Milano - Zurigo per una momentanea interruzione della linea. Ma se all'inizio si parlava di un problema di rapida soluzione, con il ...Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi 19Si tratta ancor di capire se i droni che si schiantano ormai con regolarità contro i grattacieli della City o le caserme nei dintorni di Mosca, ...

ex estremista di destra risucchiato nel gorgo di una rissa mediatica a proposito della “verità giudiziaria” sulla strage del 2 agosto 1980, Elly Schlein ha sentenziato: “Fassino ha parlato a titolo ...Si dovrà infatti aspettare una sola settima per l’assegnazione del XXVI Premio Giuseppina e Benedetto Ravasio che, quest’anno, verrà conferito a Sophie Hames della Compagnia Mon Coeur de Bois, in ...