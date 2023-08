14 Agosto 2023 – Nuove tensioni tra Kosovo e Serbia

... con ancora più orgoglio e determinazione, Cortemilia rilancia la sessantanovesima edizione della Fiera che avrà luogo fino al 27 di. "Nonostante le violentissime grandinate che hanno colpito ...L'ex presidente, che dovrà presentarsi nuovamente in aula entro il 25, è stato incriminato per aver tentato di sovvertire l'esito del voto presidenziale in Georgia nel 2020, con altre 18 ...Bologna, ecco Karlsson Nella giornata di oggi, 23, due ufficialità in massima serie. C'è la firma di Karlsson che lascia l'Az e si trasferisce al Bologna a titolo definitivo. Stessa formula ...

Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 25 al 27 agosto 2023 Napolike.it

Abbonamento standard: è l’accredito pensato unicamente per l'edizione online del XXIX Film Festival della Lessinia ed è acquistabile dal 2 agosto 2023. È valido per l’intera durata della ...Giovedì 24 Agosto: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima 20°C, massima 33°C. Nel dettaglio: nuvolosità innocua al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera.