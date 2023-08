Zuckerberg vs Musk | incontro sempre più lontano? Non mancano le accuse

Leggi su notizie

(Di lunedì 14 agosto 2023) Markcontro Elon, unpiù? Nonassolutamente leSe ne sta parlando oramai da settimane, ma a quanto pare questodi arti marziali pare che non si farà. Almeno dalle ultime parole che arrivano dal fondatore e padre di Facebook, Mark. Non è affatto un mistero che quest’ultimo debba combattere contro il numero uno di Tesla e Twitter, Elon. Lo stesso, infatti, non reputa piuttosto serio il comportamento che sta avendo il suo possibile e futuro sfidante. Lo fa con un post direttamente dal suo canale Instagram che, nel giro di pochissimo tempo, è diventato in un attimo virale. Marcked Elon ...