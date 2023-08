Zaniolo e il Galatasaray sfidano il Lubiana nei preliminari di Champions

e ilsono attesi dalla sfida di ritorno con il Lubiana, che avevano già battuto in Slovenia con il punteggio di 3 - 0. Si tratta di un preliminare per l'accesso ai gironi di ...Tutti dello stesso tenore i commenti: "non ci lasciare "; "Resta al"; "Non siamo pronti ad un tuo addio dopo così poco tempo"; "Non tornare in Italia per andare alla ....... Il classe '99 non è stat convocato per la prima di campionato con il Kayserispor (finita 0 - 0), un ulteriore segnale che l'addio è un'ipotesi concreta. L'Aston Villa accelera,...

Zaniolo al centro del mercato, il Galatasaray non lo convoca per la prima di campionato TUTTO mercato WEB

Il "sogno" di Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 del Galatasaray e della nostra nazionale, sarebbe quello di indossare la maglia della Juventus, ma, al momento, il suo ...Il messaggio social di Zaniolo all'ex CT Roberto Mancini scatena i tifosi turchi, preoccupati di un suo eventuale addio al Galatasaray ...