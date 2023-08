Zakaria Monaco | la Juve comunica l’ufficialità dell’affare

(Di lunedì 14 agosto 2023), UFFICIALE l’addio del bianconero: arriva anche ilto ufficiale dellantus in merito Denislascia i bianconeri a titolo definitivo e passa così al. E’ arrivato anche ilto dellantusTO –ntus Football Club S.p.A.di aver raggiunto un accordo con la società ASFootball Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis LemiLako Lado a fronte di un corrispettivo di € 20,0 milioni, pagabile in quattro esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2023/2024 pari a € 4,6 milioni, al netto degli ...

si è accasato alper 20 milioni, il prestito e l'eventuale riscatto di Rovella e Pellegrini alla Lazio ne dovrebbe portare altri 20 - 21, quello di De Winter al Genoa, 10. Juve, ...Per il resto, Giuntoli ha di fatto concluso anche le cessioni diale di Rovella alla Lazio, operazioni per le quali manca ancora il crisma dell'ufficialità, così come per la cessione ...Poiè ad un passo da, Rovella e Pellegrini in direzione Roma biancoceleste . Questi sono gli affari che possiamo dire praticamente chiusi e quasi ufficiali, poi c'è tutto il resto che ...

Da Juventus.com: Denis Zakaria, rientrato dal prestito al Chelsea al termine della stagione 2022/2023, nella prossima annata vestirà la maglia del Monaco. Il centr.Samardzic, dopo il mancato passaggio all'Inter, starebbe entrando nel mirino della Juventus e anche in quello del Napoli ...