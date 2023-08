Zachary Levi contro Hollywood | Inganna con film spazzatura

Colorato, divertente e pieno di azione, il film con protagonistaè una sorta di unicuum nel panorama supereroistico, rivelandosi poi adatto ad un pubblico trasversale. Da 0 a 99 anni. ...Non ha avuto successo al botteghino, anzi si è rivelato il peggior incasso di sempre nel DC Extended Universe, eppure il ritorno del supereroe divertente interpretato da, e di quello della sua intera famiglia dotata dei poteri degli dei, meritava sicuramente di più. In Shazam! Furia degli Dei , diretto da David F. Sandberg, Billy Batson e gli altri ...Nella versione del 2010 il cast vocale era composto da Mandy Moore,e Donna Murphy. Il film, inoltre, ha guadagnato circa 600 milioni di dollari ai box office, aumentando la propria ...

«Hollywood fa spazzatura»: Zachary Levi si scaglia contro la sua ... Best Movie

Zachary Levi, star di Shazam! e Shazam! Fury of the Gods, ha parlato contro la quantità di contenuti "spazzatura" a Hollywood, dicendo che le persone non dovrebbero scegliere i buoni film tra tutta la ...L'attore a raccontato di come le major non tendano più a lavorare sulla qualità ma sui guadagni delle pellicole che produce.