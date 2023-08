Xiaomi F2 | 43 pollici 4K a soli 300€

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 14 agosto 2023) La Smart TVF2 da 43è una delle migliori opzioni per chi cerca un televisore di qualità a un prezzo accessibile. Questo modello offre una risoluzione 4K Ultra HD con supporto ai formati HDR10 e HLG, che garantiscono immagini nitide e colori vivaci. Inoltre, grazie alla tecnologia MEMC, le scene ad alta velocità sono più fluide e realistiche. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.Robot Vacuum S10+ scontato del 21%F2 4k scontato di 100€ La Smart TVF2 integra l’esperienza Fire TV, che permette di accedere a migliaia di app e contenuti ...